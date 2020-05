Neštěstí se stalo v pátek před 16. hodinou na silnici z Protivanova směrem na Blansko.

Ve voze Škoda Octavia tudy projížděl devatenáctiletý mladík s jednadvacetiletým spolujezdcem.

Na rovném úseku silnice s nejvyšší povolenou rychlostí padesát kilometrů za hodinu začal předjíždět kolonu vozidel. Poté se zařadil zpět do svého jízdního pruhu, ale nezvládl zatáčku a kvůli nepřiměřené rychlosti vyjel do protisměru.

Tam čelně narazil do boční strany protijedoucího nákladního vozidla.

"Jeho řidič na vzniklou situaci reagoval tím, že strhl řízení vpravo. Sjel do příkopu, kde po nárazu do dopravní značky pokračoval do lesního porostu a narazil do stromů. Při střetu s nákladním vozidlem se osobní automobil odmrštil a převrátil se na střechu," popsala policejní mluvčí Lenka Vanková.

Řidič osobního vozu utrpěl zranění, kterému na místě podlehl. Jeho spolujezdec byl s lehkým zraněním letecky transportován do Fakultní nemocnice Olomouc.

Lehké zranění utrpěl i řidič náklaďáku, zdravotníci mu jej ošetřili na místě. Podrobil se i orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu a drog s negativním výsledkem. Na vozidlech vznikla škoda o předběžné výši 850 tisíc korun.