Na nehodě mají účast tři osobní auta a jedno nákladní vozidlo. "Nehoda se stala s největší pravděpodobností tak, že řidička osobního vozu předjížděla nákladní vozidlo a čelně se střetla a autem, které jelo proti ní. To bylo následně odraženo na daší vozidlo," popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Nehoda si vyžádala jedno úmrtí, podle Čírtkové šlo o spolujezdce z jednoho z osobích aut. Další zranění jsou tři těžká a dvě lehká. "Jedna osoba byla ve velmi vážném stavu, tři zranění byli transporotováni do brněnských nemocnic. Dvě osoby s lehčím zraněním jely do třebíčské nemocnice na urgentní příjem," popsal mluvčí krajských záchranárů Petr Janáček s tím, že transport do Brna probíhal vedle sanitky i letecky.

Silnice II/152 mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou a Myslibořicemi je již průjezdná.