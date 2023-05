Jako velice nešťastná noc se do dopravních statistik zapíše ta ze soboty na neděli. U Dolního Žandova došlo k tragické dopravní nehodě, při níž zemřeli dva lidé. U Stružné pak havarovalo osobní auto, tuto nehodu nepřežili lidé tři.

Tragická noc na západě Čech: při dvou dopravních nehodách zemřelo pět lidí | Foto: HZS KK

Tragické následky mají dvě dopravní nehody, u kterých v průběhu noci zasahovali hasiči u Dolního Žandova a Stružné. „První nehoda se stala v sobotu krátce po deváté hodině večer, kdy se u Dolního Žandova srazila dvě osobní auta. V jednom vozidle cestovaly tři osoby, které se z převráceného auta dostaly samy s pomocí svědků nehody, ve druhém vozidle zůstaly zaklíněné dvě osoby,“ sdělil mluvčí hasičů Martin Kasal.

Hasiči obě osoby vyprostili s použitím hydraulických vyprošťovacích nástrojů a okamžitě zahájili oživovací pokusy, nasadili i automatický externí defibrilátor. „Lékař záchranné služby po příjezdu na místo konstatoval u obou osob smrtelná zranění. Na žádost záchranářů připravili hasiči na silnici vedle místa nehody prostor pro přistání vrtulníku, ten transportoval dva zraněné do nemocnice, poslední zraněný byl převezen do nemocnice sanitkou. Provoz v místě nehody byla zastavený až do dvou hodin v noci. Na místě zasahovali hasiči ze stanice Mariánské Lázně a Cheb a dobrovolní hasiči z Dolního Žandova a Lázní Kynžvart,“ doplnil mluvčí hasičů.

Druhá noční tragická nehoda se stala v neděli v půl třetí ráno. Jak dále hasiči popisují: „V jednom osobním autě jely čtyři osoby, auto se po nehodě převrátilo. V době příjezdu hasičů na místo byly dvě osoby mimo vozidlo, dvě pak byly zaklíněné uvnitř. Hasiči společně se záchrannou službou zahájili oživovací pokusy u osob mimo vozidlo, zároveň začali vyprošťovat zaklíněné. U tří zraněných lékař záchranné služby konstatoval smrtelné zranění, pro jednu vyproštěnou osobu na místo povolal vrtulník. Místo pro přistání hasiči zajistili poblíž nehody. Provoz na silnici byl zcela zastavený až do ranních hodin. Na místě zasahovali hasiči ze stanice Karlovy Vary a dobrovolní hasiči z Bochova a ze Stružné. V obou případech zjišťuje příčinu nehody Policie ČR.“

Kromě těchto dvou tragických dopravních nehod zasahovali hasiči od pátku do nedělního rána v kraji u dalších pěti nehod, které se staly u Sokolova, Stanovic, Čichalova a Aše. Při těchto dalších nehodách se zranilo devět osob.