Značné dopravní komplikace způsobila ranní dopravní nehoda v centru Brna. Střetla se tam tramvaj s autem.

Nehoda tramvaje a auta v ulici Veveří. | Foto: se souhlasem HZS JmK

Linka číslo 3 auto srazila mezi zastávkami Grohova a Konečného náměstí. „Auto vjelo tramvaji do dráhy. Škoda na našem vozidle je do padesáti tisíc korun. Až téměř do osmi hodin byla zablokovaná doprava v obou směrech,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.