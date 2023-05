Se zpožděním nejméně několika desítek minut musí počítat cestující mířící z Děčína do Drážďan nebo Dolního Žlebu. Trať mezi hlavním nádražím v Děčíně a Prostředním Žlebem je neprůjezdná, nákladní vlak zde strhl trolej.

Vlak EuroCity Berliner na děčínském hlavním nádraží. Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Podle webových stránek Českých drah se omezení prozatím dotkne přibližně dvou desítek vlaků, některé z nich musely Dráhy již odřeknout. To platí pro dva spoje Berliner a dva spoje mezi Děčínem a Prostředním Žlebem. Komplikace v dopravě by měly trvat až přibližně do 22 hodin večer.

Mezi Děčínem a Povrly zavedly Dráhy kyvadlovou náhradní autobusobou dopravu, jeden z osobních vlaků je veden v motorové trakci do Povrlů, kde si cestující přestoupí do elektrické jednotky. Před 16. hodinou se Dráhy rozhodly odklonit některé mezinárodní vlaky EC, ty vynechají děčínské hlavní nádraží a pojedou přes východní nádraží na Ústí nad Labem západ. Kvůli tomu je možné očekávat až hodinové zpoždění.