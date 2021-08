Hasiči vyprostili na silnici I/7 z osobního auta značky Škoda muže, který utrpěl velmi vážná mnohočetná poranění. Jak potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová, vrtulníkem byl transportován do pražské nemocnice.

Podle policejního mluvčího Zdeňka Chalupy za volantem šedé Škody Octavia seděl dvacetiletý řidič. "Příčiny a okolnosti nehody jsou v šetření. Provedená dechová zkouška u řidiče protijedoucího kamionu byla v pořádku s negativním výsledkem," dodal policista.

Vzhledem k rozsahu zranění nemohla být u mladíka provedena dechová zkouška ani nemohl poskytnout výpověď. Bude u něj proto následně proveden odběr biologického materiálu.

Deník na místě nehody zjistil, že mladík ve Škodě Octavii, jedoucí ve směru od Loun na Slaný, měl údajně předjíždět jiné vozidlo, nestačil se však včas zařadit a vjel do protisměru kamionu, který jel od Slaného. "Mladík jel přede mnou od Loun a předjížděl, zařadit se ale nestačil a narazil do kamionu v protisměru. Bylo to hrozné. Sebral jsem lékárničku a běžel mu dát první pomoc," řekl slovenský řidič kamionu.

Silnice byla obousměrně uzavřena. Řidiči museli volit objízdné trasy.