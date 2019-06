Z přibližně dvacetičlenné skupiny mladých lidí, která se v těchto místech nacházela krátce pořed desátou hodinou večerní se jedna žena zřítila z asi pětimetrové výšky. Další dva muži se následně zřítili ve snaze ženě pomoci z asi třímetrové výšky.

Zásah byl o to náročnější že byl vedený v prudkém svahu a v nočních hodinách. Po ošetření a naložení do vakuové matrace byla žena se středně těžkým zraněním hlavy a muži s lehkým zraněním zad a krční páteře převezeni do Pardubické a Chrudimské nemocnice. Zásah byl ukončen krátce po dvanácté hodině.

(ZZSPK)