Ve středu 19. února ráno došlo na silnici I/13 mezi Bílým Kostelem nad Nisou a Jitravou ke srážce osobního a nákladního automobilu. Vyžádala si jeden lidský život.

Tragická nehoda u Bílého Kostela nad Nisou, ke které došlo 19. února. | Foto: Hasiči Hrádek nad Nisou

"Při nehodě zemřel na místě řidič osobního vozidla a řidiče kamionu Zdravotnická záchranná služba převezla se středně těžkým zraněním do nemocnice," informovala policejní mluvčí Ivana Baláková.



"K tragické nehodě došlo poté, co řidič osobního vozidla tovární značky BMW, jedoucí ve směru od Liberce na Děčín, ze zatím nezjištěných důvodů vyjel do protisměru, kde se čelně střetl s kamionem," doplnila mluvčí.