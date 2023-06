Devět zraněných si vyžádala ranní nehoda osobního vlaku a nákladního auta v Dobroticích u Holešova na Kroměřížsku. V soupravě cestovalo zhruba padesát cestujících, vlak po nárazu částečně vykolejil. Nákladní vůz se převrátil na bok. Škoda přesáhla dva miliony korun.

Střet osobního vlaku s nákladním automobilem na železničním přejezdu mezi zastávkou Dobrotice a stanicí Holešov; pondělí 5. června 2023 | Foto: se svolením Drážní inspekce

K nehodě došlo po sedmé hodině ráno. Na místo byly vyslány všechny složky Integrovaného záchranného systému. Mimo jiné také pět posádek Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. „Operační středisko přijalo výzvu o události šestnáct minut po sedmé hodině. Operátorky na místo postupně vyslaly posádky z Bystřice pod Hostýnem, Kroměříže a Zlína,“ upřesnila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Gabriela Netopilová Sluštíková.

Zdravotnické posádky na místě ošetřily devět zraněných. Sanitky je následně převezly do Kroměřížské nemocnice a Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Většina cestujích utrpěla pouze lehká zranění různého typu.V Kroměřížské nemocnici posádky předaly celkem šest lidí: čtyři na chirurgickou ambulanci a dvě na dětské oddělení.

„Do zlínské nemocnice záchranáři převezli tři pacienty – dvě děti ve věku 13 a 15 let do úrazové ambulance a jednoho muže jsme předali na vysokoprahový urgentní příjem. To kvůli mechanismu poranění, kdy jsme nemohli vyloučit další závažná vnitřní zranění,“ vysvětlila Netopilová Sluštíková.

Hasiči z vlaku evakuovali zhruba padesátku cestujících. Velitel zásahu si na místo povolal evakuační autobus ze Zlína, do kterého přestoupili nezranění cestující a autobus je dopravil na jinou vlakovou stanici.

Po nárazu došlo u nákladního auta k většímu úniku provozních kapalin. „Hasiči je zasypali sorbentem a zamezili dalšímu úniku. Vykolejenou vlakovou soupravu zajistili proti dalšímu pohybu,“ doplnila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Přejezd s výstražnými kříži

Mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal upřesnil, že ke srážce vlakové soupravy jedoucí z Rožnova pod Radhoštěm do Kojetína s nákladním automobilem došlo třináct minut po sedmé hodině mezi zastávkou Dobrotice a stanicí Holešov. „Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném pouze výstražnými kříži. V důsledku střetnutí osobní vlak vykolejil a nákladní automobil se převrátil na bok,“ popsal Drápal.

Celková škoda byla odhadnuta na dva a půl milionu korun. Z toho dvoumilionová škoda vzinkla na vlaku, další půlmilionová na železniční trati. „Drážní inspekce zahájila vlastní šetření této mimořádné události včetně zpracování závěrečné zprávy,“ doplnil Martin Drápal.

Provoz na jednokolejné regionální trati 303 byl kvůli nehodě zastavený v úseku mezi Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem. Cestující vozí náhradní autobusy.

Podle statistik Drážní inspekce došlo v letošním roce do konce května na železničních přejezdech ve Zlínském kraji ke čtyřem mimořádným událostem. Dnešní srážka u Dobrotic je v pořadí pátá. Tři lidé při těchto nehodách zemřeli, dalších jedenáct se zranilo.

V minulém roce zaznamenala Drážní inspekce na přejezdech ve Zlínském kraji celkem 15 mimořádných událostí, při nichž zemřeli čtyři lidé a jedenáct se zranilo.