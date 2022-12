Této události ale předcházela na stejném stejném místě ještě jedná nehoda. „Na přejezdu u Moravského Písku došlo v ranních hodinách k nárazu osobního auta do osobního vlaku. Po nárazu vlak vykolejil jedním podvozkem. Následnou jízdou došlo k poškození asi dvou kilometrů železničního svršku. Po této nehodě se na stejném přejezdu srazil nákladní vlak s osobou pohybující se v kolejišti,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Nehoda nákladního vlaku v Brně: u maloměřického nádraží vykolejily tři vozy

Jak doplnila, vyšetřováním mimořádné události se zabývá Drážní inspekce. „Po šesté hodině ráno došlo na železničním přejezdu P 8156 u Moravského Písku ke střetnutí osobního vlaku jedoucího z Břeclavi do Přerova s osobním automobilem. Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací, která je doplněna závorovými břevny. V důsledku střetnutí osobní vlak vykolejil,“ uvedl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal s tím, že tato mimořádná událost se obešla bez zranění.

Naopak u druhé nehody osoba následkům zranění po střetu nákladním vlakem podlehla. „Prozatím byla škoda vyčíslena pouze na trati, a to ve výši třináct milionů korun,“ doplnil mluvčí s tím, že Drážní inspekce zahájila vlastní šetření této mimořádné události včetně zpracování závěrečné zprávy.

FOTO: Řidič v Petrově na Hodonínsku naboural rozvodnu, policisté hledají svědky

U přejezdu vyšetřovali také policisté. Podle jejich mluvčího Bohumila Maláška se v místě staly dvě nehody. Osobní vlak se střetl s osobním autem a nákladní vlak s člověkem. „Terénním vyšetřováním jsme zjistili, že obětí srážky s nákladním vlakem je dvaačtyřicetiletá žena. Zjišťujeme příčiny, okolnosti a souvislosti těchto dvou nehod," vyjádřil se Malášek. "Jednou z vyšetřovacích verzí je sebevražda," dodal Malášek. Policisté nasadili na místě také psovody, kteří zjišťovali, jestli v okolí nehody není ještě někdo zraněný.

Provoz na trati mezi Bzencem Přívozem a Moravským Pískem je nyní zastavený. Některé osobní vlaky dopravce odřekl. Mezi Moravským Pískem a Hodonínem funguje náhradní autobusová doprava. „Provoz je na místě prozatím zastaven. Aktuálně předpokládáme, že ke zprovoznění jedné koleje, tedy té, po níž jel nákladní vlak a která poškozená není, dojde kolem osmnácté hodiny,“ přiblížila krátce po poledni mluvčí Správy železnic.

Ve Starovičkách žena přecházela mimo přechod, po srážce byla v bezvědomí

Hůře je na tom druhá kolej, na které vykolejil jedním podvozkem osobní vlak. „Tam je odhadem poškozeno tři tisíce pražců. Bude muset dojít k prohlídce celé koleje. Obnovu předpokládáme v průběhu příštího týdne. Takže do té doby se bude jezdit v tomto úseku po jedné koleji,“ upozornila Friebová.

Mezinárodní vlaky Eurocity či Intercity, které jedou z Vídně a Budapešti směrem do Varšavy a Přemyšle, dopravce odklonil, a to přes Brno a Vyškov. Zpoždění se podle mluvčího pohybovalo kolem sedmdesáti až osmdesáti minut. Mezinárodní vlaky mají jezdit přes Brno až do obnovení provozu u Moravského Písku.