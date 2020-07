U obce Obrubce narazil řidič do stromu. Posádka zůstala zaklíněna ve voze

/FOTOGALERIE/ Další vážná nehoda se stala na Mladoboleslavsku v sobotu odpoledne krátce před 13. hodinou na silnici I/16 u obce Obrubce. Řidič osobního automobilu ztratil kontrolu na svým vozem, auto vyjelo mimo silnici a narazilo do stromu. Poté se vůz převrátil na střechu. Posádka vozu zůstala v autě zaklíněná. Jedna osoba byla transportována vrtulníkem do Prahy, další sanitou do mladoboleslavské nemocnice.

Těžká dopravní nehoda u obce Obrubce 18. července 2020. | Foto: HZS Středočeského kraje