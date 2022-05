„Jednalo se o velmi vážnou nehodu, na místě zasahovaly celkem čtyři týmy zdravotních záchranářů,“ potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. "Při nehodě byli těžce zraněni tři lidé. Žena utrpěla polytrauma. Po zajištění dýchacích cest byla letecky transportována do Motola. Muž utrpěl rovněž polytrauma, také u něj byly zajištěny dýchací cesty a sanitou byl převezen do střešovické nemocnice. Další žena s otřesem mozku byla odvezena do slánské nemocnice," doplnila později mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.