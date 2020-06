„Oznámení jsme přijali v 18:25 hodin a na místo byly vyslány tři posádky, z toho dvě vozidla rychlé zdravotnické pomoci a jedno RV. Jedna z osob utrpěla tržnou ránu na hlavě a zhmoždění hrudníku, zasahující lékař měl podezření i na otřes mozku a po nezbytné péči byla převezena do nemocnice Motol,“ přiblížila mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová. Druhá z osob utrpěla zranění spíše lehčího charakteru a byla transportována do kladenské nemocnice na vyšetření.

„Pozemní komunikace byla dvě hodiny částečně uzavřena a provoz byl řízen kyvadlově," doplnila policejní mluvčí Jana Šteinerová.

K nehodě vyjely i jednotky HZS Slaný a Stochov a na místě provedly protipožární opatření. V jejich péči skončil i pes, který byl následně předán majiteli.

Čtyřiapadesátiletý řidič černé Škody Octavia, který své auto nedobrzdil a narazil do vozidla před sebou a způsobil tak nedělní nehodu u Smečna, se druhý den po nehodě ozval Kladenskému deníku a jeho prostřednictvím by rád poděkoval všem, kteří na místě kolize pomáhali a zároveň se omluvil všem za újmu a způsobenou škodu.

„Všem členům integrovaného záchranného systému bych chtěl poděkovat za profesionální přístup, jak zdravotníkům, tak hasičům i policistům. Hasičům dále i za to, že se postarali o našeho pejska, který neutrpěl žádné zranění. Zraněni byli ale dva členové mojí rodiny, i to je mi velice líto a věřím, že se brzy zotaví. Jsem rád, že jsem nezpůsobil zranění nikomu dalšímu. Omlouvám se za to, že jsem ostatním účastníkům nehody způsobil škodu a tím následně i starosti s dořešením události. Věřím, že všechny materiální škody brzy dořešíme s pojišťovnou a poškozeným bude vše nahrazeno,“ sdělil čtyřiapadesátiletý muž z Kladenska.