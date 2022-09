"K nehodě vyrazili lékaři z Jičína a požádali jsme o pomoc také kolegy z Libereckého kraje. Na místě jsme do péče převzali ženu ve věku 20-30 let velmi vážně zraněnou, po prvotním ošetření a napojení na přístroje byla letecky transportována do fakultní nemocnice v Hradci Králové. Zraněné dítě bylo po ošetření letecky transportováno do nemocnice v Motole. Dítě bylo v okamžiku předání mimo ohrožení života, žena je nadále ve vážném stavu," uvedl mluvčí krajské zdravotnické záchranky Ivo Novák.