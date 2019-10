Závod sportovních aut podle svědků předcházel sobotní tragédii na silnici mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem.

Tragická nehoda u Špindlerova Mlýna: čelní střet nepřežil jeden z řidičů. | Foto: Policie ČR

Třicetiletý řidič oranžového sportovního vozu, který měl v autě dvanáctileté dítě, v pravotočivé zatáčce při cestě do Špindlerova Mlýna vjel do protisměru a čelně narazil do modré škodovky. Její 49letý řidič byl na místě mrtvý, jeho o dva roky mladší spolujezdkyně bojuje o život v hradecké fakultní nemocnici, kam ji přepravil vrtulník záchranné služby.