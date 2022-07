"Na místo byly povolány tři posádky zdravotní záchranné služby," uvedla mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková s tím, že jedna žena svým zraněním na místě podlehla. Podle policie šlo o převáženou pacientku ze sanitky.

Pomoci zraněným spěchali také zdravotníci s vrtulníky z pražské a současně českobudějovické Letecké záchranné služby. Obě helikoptéry s celkem dvěma vážně zraněnými zamířily do Prahy. "Posádka pražské LZS pacienta transportovala do ÚVN, druhá helikoptéra se zraněnou ženou pak zamířila do Motola," dodala Monika Nováková.

Další muž se středně těžkým zraněním břicha a hrudníku byl sanitou převezen do Benešova.

Silnice I/3 je kvůli zásahu složek IZS zcela uzavřena.