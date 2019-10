Jde o dům u ojedinělé lenorské veřejné pece.

Do Lenory vyjelo devět hasičských jednotek a musely podle současných informací evakuovat devatenáct lidí, evidují devět zraněných – z toho dva těžce a jedno středně těžce zraněného. Jeden člověk zemřel. „Je to hrozné,“ řekl k tomu starosta Lenory Antonín Chrapan. Podle místních obyvatel je mrtvým muž. Zraněné převážela i letecká záchranná služba.

Výbuch dům totálně zdemoloval a poškodil i okolní domy. Evakuování byli hlavně lidé ze sousedních domů. Dočasně byli ubytováni v místní sokolovně. „Ve čtyři hodiny došlo k výbuchu. Otevřelo mi to dveře a balkonová okna. Běžel jsem do kotelny a všechno jsem vypnul,“ řekl jeden z evakuovaných Pavel Maďar.

„Byla to strašná rána. Nevíme, co se bude dál dít,“ řekla Deníku jedna z evakuovaných žen Anna Šubová. Ta bydlí v sousedním domě pod střechou, od rána je v sokolovně a neví, co bude s jejím bytem a jestli se do něj dostala také voda, kterou museli hasiči použít na hašení velkého požáru.

Na místo dorazili lidé z krizového štábu Jihočeského kraje. Evakuovaným nabízí náhradní ubytování a nákup potravin. Ti jsou ale většinou v šoku, a tak zatím o nic nežádají. Na místo se podle našich informací chystá i hejtmanka Ivana Stráská.

Hlavní průjezd Lenorou po silnici I/39 je od rána uzavřen, ale podle informací z facebooku je možné jet kolem zámečku. Hasiči na místo museli povolat i výškovou techniku a statik bude muset rozhodnout o tom, jestli bude nutné dům strhnout.

Deník má na místě naše reportérky Janu Vandlíčkovou a Leonu Fröhlichovou, které přinášejí z místa aktuální informace.

Zjišťujeme podrobnosti.