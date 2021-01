„Tři cestující z vlaku si chtěli zkrátit cestu, ignorovali zákaz a přecházeli přes přechod druhé koleje. V té době ale stanicí zrovna projížděl rychlostní expres z Bohumína do Prahy,“ vylíčil policejní mluvčí František Kořínek.

Prvním dvěma cestujícím se ještě před příjezdem vlaku podařilo přes koleje přejít, padesátiletý muž to ale už nestihl.

„Vlak, který jel více než stokilometrovou rychlostí, muže srazil a odhodil několik desítek metrů daleko. Při střetu utrpěl závažná poranění, kterým na místě podlehl,“ řekl. Nikdo jiný se při nehodě nezranil.

Vyšetřovatelé nyní zjišťují přesné příčiny toho, jak k celé události došlo. Škoda na drážním vozidle byla předběžně vyčíslena na 10 tisíc korun.

Tragická nehoda omezila provoz na trati a během šetření platila na železnici výluka. Provoz byl plně obnoven až v osm hodin večer.

„V souvislosti s tímto případem důrazně apelujeme na cestující, aby dbali na svou osobní bezpečnost a neriskovali, pokud se pohybují v prostoru nádraží či železničních zastávek. Lidé by měli dbát pokynů zaměstnanců a používat jen určené cesty, tedy podchody či nadchody. Vstup do kolejiště mimo vyznačená místa je přísně zakázán a těm, kteří takto hazardují, hrozí pokuta až do výše 10 tisíc korun,“ uzavřel.