V sobotu odpoledne se v Hořanech na Nymbursku utrhla stavební plošina se dvěma ženami. Záchranáři je museli letecky přepravit do pražských nemocnic.

Dvě ženy ve věku 31 a 27 let se v Hořanech v sobotu 10. února po poledni zřítily spolu s pracovní plošinou. „Obě jsme předali letecké záchranné službě, protože měly mnohočetná zranění pánve a páteře. Jedna letěla s libereckou záchrannou službou do Motola na trauma centrum a druhá s hradeckou záchrannou službou do Ústřední vojenské nemocnice,“ uvedl na dotaz Deníku mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant s tím, že ženy byly při transportu do nemocnic při vědomí a dýchaly samy.

Podle mluvčího středočeské policie Pavla Truxy budou pád plošiny prošetřovat kriminalisté. „Šetří, zda nedošlo k technické závadě nebo nedbalostnímu jednání,“ potvrdil Truxa.