Po zatím nezvěstném traktoristovi pátrají v Mořkově na Novojičínsku. V úterý 15. října zhruba hodinu před půlnocí se na facebookové stránce obce Mořkov objevila zpráva o jeho zmizení.

Traktor. Ilustrační foto. | Foto: archiv

"Žádáme občany o jakoukoliv informaci, která by nám pomohla k nalezení traktoristy, který pracoval v lese nad Domoracem.Byl nalezen převrácený traktor ze srázu on nikde. Prosím sdílejte či podejte zprávu jestli ho třeba někdo nepotkal nebo nevezl zraněného do nemocnice. Děkuji Jiří Navrátil, místostarosta" zní oznámení.