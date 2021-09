U nehody, kdy skončily dva vagony mimo kolejiště a ostatní část soupravy zůstala na kolejích, zasahovali hasiči ze tří jednotek. První pomoc bezprostředně po nehodě poskytli zraněným ostatní cestující. „Následně s ošetřením pomáhali do příjezdu záchranné služby i hasiči, poté na žádost lékaře připravili místo na přistání vrtulníku," uvedl mluvčí hasičů Martin Kasal.

„Jedna nezletilá osoba byla z místa letecky transportována do nemocnice v Plzni, druhá byla převezena do chebské nemocnice," upřesnila policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.