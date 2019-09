Podle twitteru Záchranné zdravotnické služby hl. m. Prahy (ZZS HMP) došlo v sobotu odpoledne v Lysolajích v Praze 6 k napadení asi 25 lidí rojem sršňů. Sedm osob bylo s vážnějšími příznaky převezeno do nemocnice. U tří z nich se projevila silná alergická reakce.

Podle předpokladů zřejmě některý z výletníků na přírodní turistické stezce zavadil o hnízdo. Likvidaci sršňů usídlených v dutině stromu si vzali na starost místní dobrovolní hasiči.

Jed má slabší než včela

I když vyvolává strach, sršeň není agresivní a lidí si nevšímá dokud se nepohybují v bezprostřední blízkosti hnízda. Žihadlo s jedem mají pouze samice a dělnice. Na rozdíl od včely může sršeň použít žihadlo opakovaně, protože není opatřeno zpětnými háčky. Navíc dokáže jed vystřikovat do vzduchu a to až do vzdálenosti několika desítek centimetrů. Pokud v tomto případě zasáhne oči, funguje jako pepřový sprej.

Jed sice působí značnou bolest, ale například v porovnání se včelím, je poměrně slabý. Ohroženou skupinou jsou malé děti, starší nemocní lidé a především alergici, u nichž ve výjimečných případech může dojít i k úmrtí v důsledku anafylaktického šoku.

Mimochodem slovo sršeň v českém jazyce patří mezi takzvané dublety neboli dvojtvary. To znamená, že ho lze použít v mužském i ženském rodě. V praxi se však častěji využívá rod mužský.