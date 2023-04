Několik jednotek hasičů vyrazilo v sobotu 22. dubna do Předlic v Ústí nad Labem. V jednom ze zdejších domů se zřítil strop. Není zatím jisté, zda se pod troskami někdo nenachází.

V Předlicích se propadl strop, na místo vyrazily všechny složky IZS. | Video: Martin Košťál

"Na místo nyní míří kynologové z několika krajů," uvedl v sobotu odpoledne mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Podle informací se měl zřítit strop ve dvou místnostech domu v Řeháčkově ulici v Předlicích a panovaly obavy, že by v pod sutinami někdo mohl. Někteří svědci dokonce mluví o tom, že by si v domě mohly hrát děti. "Dům prohledali kynologové a nikoho v sutinách nenašli," doplnil krátce po 17. hodině mluvčí hasičů. Před samotným zásahem kynologů museli hasiči dům vyztužit rámy, aby mohli psovodi se svými svěřenci do budovy bezpečně vstoupit.

