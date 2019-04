/FOTOGALERIE/ Na vlečce přístavu Mělník se v sobotu krátce před šestou hodinou ráno srazily dvě posunované soupravy. Při srážce vykolejilo pět drážních vozidel a lokomotiva.

Třináctého dubna je sice sobota – nicméně na kolejích to vypadalo, jako by se s tímto datem pojil příslovečný smolný pátek. Dvacet minut před šestou ranní posunovaná souprava bočně narazila do odstavených vagonů.