Volně umístěné věci v autě jsou časovanou bombou. Letící mobil má až pět kilo

Mnozí šoféři ukotvení stromku k nosičům na střeše podceňují. „Předmět, v tomto případě stromek, musí být vždy pevně připevněn k nosičům. Mnozí řidiči se však obávají, aby nepolámali větvičky. V dobré víře používají gumová lana, ta jsou ale nevyhovující,“ upozornil Budský.

Na nevhodnost používání upozorňují experti z Ústředního automotoklubu. „Čeští řidiči velmi rádi používají takzvané gumicuky. Ty však při nárazu neudrží náklad, ale ještě mohou působit jako tětiva na luku,“ upozorňuje mluvčí klubu Igor Sirota.

Jako oštěp

Nebezpečí stromku na střeše několikrát prokázali experti při nárazových testech. V minulosti jej provedl například německý autoklub ADAC. Cílem bylo zjistit, co se děje se stromkem při nárazu do pevné překážky při rychlosti padesát kilometrů v hodině. Ukotvený byl právě gumicuky. Strom ze střechy vylétl jako hozený oštěp. Pokud by trefil člověka, způsobil by mu velmi vážná zranění. „Při nehodě při rychlosti padesát kilometrů za hodinu se z třicet kilogramů vážícího stromu stane projektil o hmotnosti 750 kilogramů,“ sdělil vedoucí nárazových testů ADAC Volker Sandner.

Drahé opomenutí. Řidiči bez zimních pneumatik mohou za nehody platit i miliony

Experti proto radí vyhnout se jakýmkoliv pružným lanům. „Stromek se ukládá zásadně kmenem dopředu a upevňuje se plochými negumovými popruhy. Měl by být připevněn vpředu i vzadu a zajištěn ráčnou, aby se po nosiči nemohl posouvat,“ vysvětlil expert z oddělení bezpečnosti vozu Škoda Auto Robert Šťastný.

Nedostatečně zabezpečený stromek je rizikem i uvnitř vozu. I při takovém převozu by měl být ukotven nepružnými popruhy. Stejně tak musí uříznutý kmen směřovat do přední části vozidla. Odborníci doporučují mezi přední sedadlo a kmen vložit dřevěnou desku. Nechat jen tak volně položený stromek by řidiči neměli ani v případě, že se vejde na zadní sedadla.

Jak převážet vánoční stromek

• uříznutou částí kmene vpřed



• výjimkou je situace, kdy se stromek vejde na zadní sedadla, pak se zajišťuje bezpečnostními pásy



• je důležité ho kotvit nepružícími pásy s ráčnou



• pokud přečnívá přes vozidlo o více než metr, nebo z boku vozidla o 40 centimetrů, musí být označen červeným praporkem, za špatné viditelnosti vepředu bílou a vzadu červenou odrazkou