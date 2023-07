Na silnici D6 ve směru ze Sokolova na Karlovy Vary u sjezdu na Loket se stala vážná dopravní nehoda několika osobních aut.

Vážná dopravní nehoda uzavřela hlavní silniční tah ze Sokolova na Karlovy Vary | Foto: Policie ČR

Na místo byl povolán záchranářský vrtulník.

„U nehody zasahují 4 jednotky hasičů. Provoz je uzavřený,“ sdělili HZS Karlovarského kraje.

„Čtyři výjezdové skupiny celkem ošetřily 7 osob. Dvě ženy (60 a 42 let) transportovala LZS Plzeň na traumatologii do FN Plzeň se středně těžkými zraněními. 5 osob bylo transportováno s lehkými zraněními na chirurgii do Nemocnice Sokolov,“ sdělili záchránáři z Karlovarského kraje.

„Dálnice bude v průběhu vyšetřování ve směru ze Sokolova do Karlových Varů zcela uzavřena. Policisté odklánějí vozidla na objízdnou trasu. Na místě zasahovaly dva záchranářské vrtulníky,“ uvedla Policie ČR.