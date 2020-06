Nehoda v Sokolnicích: opilý řidič nedal přednost, odmrštěné auto vlétlo do lidí

Při srážce dvou osobních aut v Sokolnicích na Brněnsku se zranilo pět lidí. Zavinil ji opilý řidič poté, co nedal v křižovatce přednost a narazil do projíždějícího auta, které se vymrštilo na chodník. Tam narazilo do skupiny lidí včetně dětí. Nehoda se stala ve čtvrtek před třetí hodinou odpoledne v křižovatce u Moravské ulice. Raněným letěl na pomoc vrtulník.

Dopravní nehoda v Sokolnicích na Brněnsku. | Foto: HZS JMK