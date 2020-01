Vážná nehoda tří aut zablokovala v neděli před pátou hodinou odpoledne silnici u Tlučné.

Vážná nehoda mezi Tlučnou a Vejprnicemi | Foto: HZS PK

Mezi Vejprnicemi a Tlučnou se srazila dvě osobní auta, třetí pak narazilo do nich. "Řidič, ročník 1999, jel se Škodou Octavia ve směru od Vejprnic na Tlučnou. Ze zatím nezjištěných příčin přejel s vozem do protisměru a narazil do protijedoucího Audi," informovala mluvčí policie Ivana Jelínková. Za Audi jel ještě Opel Astra, který byl při nehodě také poškozen.