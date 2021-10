Při dopadu stroje na zem utrpěla žena, která cestovala v kokpitu se čtyřicetiletým pilotem, vážné poranění levé nohy a z místa byla transportována vrtulníkem do pražské nemocnice. Pilot vyvázl z nehody bez poranění, zraněnou spolucestující z vraku vrtulníku vyprostil a přivolal záchranáře. Přestože bylo v březnový čtvrteční den krásné počasí a ideální viditelnost, vyhlídkový let dvou kolegů z práce skončil pro ženu velmi bolestně.

Podle inspektora Josefa Bejdáka z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, byla událost po půl roce uzavřena s tím, že příčinou letecké nehody byla nezvládnutá pilotáž vrtulníku v průběhu provádění brzděné zatáčky na malé výšce. „Spolupůsobící příčinou byla malá zkušenost s létáním na typu a manévr prováděný proti stoupajícímu terénu,“ uvádí v závěrečné zprávě inspektor Bejdák.

„Kritická situace nastala v okamžiku, kdy se vrtulník pohyboval relativně velkou dopřednou rychlostí po zakřivené trajektorii letu v levém náklonu proti mírně stoupajícímu terénu. Vrtulník nejdříve tvrdě narazil přední částí levé ližiny podvozku do travnaté letištní plochy. Prudce se naklonil dopředu a na levou stranu. Konce listů nosného rotoru se zasekly do travnatého porostu. Vrtulník se bokem přes příď kolem svislé osy překlopil a ocasním nosníkem narazil do země. Ocasní nosník se zlomil a trup po dopadu na zem zůstal ležet na levém boku,“ popsal ve zprávě inspektor Bejdák.

Pilot, který v osudný den neudržel vrtulník ve vzduchu, vlastní pilotní průkaz teprve tři roky, přičemž oprávnění pilotovat GABRI G2 má od roku 2019. Nalétáno má na všech typech strojů bezmála 293 letových hodin. Na tomto typu však nalétal pouhých 13 hodin a 52 minut, z toho jako velící pilot 4 hodiny 32 minut a provedl 6 letů včetně kritického.

Technická závada na stroji byla inspektorem rovněž vyloučena. „Poslední stohodinová revize byla provedena dne 24. 2. 2021 se závěrem 'Letadlo se považuje za připravené k uvolnění do provozu.' Od této doby vrtulník nalétal 15 hodin a 32 minut a provedl 91 přistání. V den letecké nehody bylo s vrtulníkem provedeno 5 letů, které trvaly 1 hodinu a 15 minut,“ vyplývá ze závěrů vyšetřování.

Tragický zářijový pád letadla u Žiliny

Inspektoři z ústavu pro letecké nehody vyšetřují aktuálně i další nehodou, tentokrát s tragickými následky. Ta se stala v sobotu 4. září nedlouho po startu rovněž z Doberského letiště. Malé letadlo typu Cessna se zřítilo jen o několik kilometrů nedaleko na poli u obce Žilina. Při pádu zahynul mladý pilot i spolucestující.

„Vyšetřování tragédie ještě stále probíhá, jsou zde jiné vstupy i dalších subjektů. Je potřeba provést expertizu motoru a další věci. S kolegou na tom pracujeme. Předpoklad je, že bychom tuto nehodu mohli uzavřít ještě na konci letošního roku, případně počátkem příštího," sdělil Kladenskému deníku inspektor Josef Bejdák.