Na místě tři posádky záchranné služby z Týna, Soběslavi a Veselí.

Na hlavním tahu z Jindřichova Hradce na Kardašovu Řečici, a to nedaleko odstavné plochy za Barborou skončil v příkopu pět aut. Nehody jsou bez zranění.

Zdroj: Radka Valentová

"Vyjížděli jsme ze Soběslavi a bylo ještě nad nulou a najednou, to už jsme byli na Hradecku, ledovka. A začalo to klouzat. U těch nehod jsme stáli asi deset minut. Pak už jel proti nám sypač," popsala cestu do Jindřichova Hradce Radka Valentová

Osobní auto havarovalo také u Nové Pece na Prachaticku. Dvě nehody policisté řeší i u Stříteže na Krumlovsku, v jednom případě se jedná o střet se zvěří a ve druhém o srážku dvou aut.

Ledovka na jihu. Ve Lnářích boural kamion do domu, u Třeboně havarovali popeláři

"Přibývá úseků, kde je náledí a přibývá i dopravních nehod," uvedla Martina Joklová.

Na ledovku v noci na sobotu a sobotní dopoledne v jižních Čechách dávali aktuálně výstrahu také meteorologové.