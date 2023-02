Ve Skutči vzbudila nehoda velké ohlasy, a to i u Tesca. "To musí ta sanitka stát uprostřed silnice? Se kvůli tomu vrtulníku ani nedostaneme k marketu," řekl jeden ze zákazníků marketu. "Ve Skutči si hrají na borce a tahají to do extrému. Pak to takhle dopadá. K čemu je tam rozhodčí," přidal se na sociálních sítích jeden z místních komentátorů k nelibosti jiných.

Vrtulník se zraněným odlétal ze Skutče krátce před 20. hodinou.

Pozvánka na akci, na který byl boxer zraněnZdroj: Aspero Underground NIGHT a Kulturní klub Skuteč