Vyhlídková věž Triangl u Markvartic, na které došlo ve čtvrtek k neštěstí, zřejmě byla ve špatném stavu. Místo čtyř na plošinu navíc vystoupalo nejméně patnáct lidí. Podívejte se na video.

Video z místa rozhledny v Markvarticích, kde se propadla plošina s dětmi. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Vizuálně měla být rozhledna v pořádku. Na videu však můžete spatřit nahnilá prkna. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Z plošiny se ve čtvrtek zřítily děti z nedalekého tábora v Kerharticích. Táborníci se k vyhlídce vypravili na stezku odvahy. Na plošině určené pro čtyři osoby se mělo pohybovat až patnáct dětí ve věku od osmi do patnácti let. Čtyři se při pádu vážně zranily, dvě z nich přepravil vrtulník do pražských traumacenter. Sanitky pak vážně zraněné převezly do Ústí nad Labem. Další čtyři děti utrpěly středně vážné zranění a sanitky je přepravily do děčínské nemocnice.

Vyhlídka na Děčínsku, z níž spadly děti, byla přetížená, říká místostarosta

Všechny děti jsou podle nejnovějších informací mimo ohrožení života.

Dřevěná vyhlídková věž Triangl se nachází asi 2,5 kilometru od Markvartic a její vyhlídková plošina je asi tři metry nad zemí. Přístupná je po žebříku. Podle místostarosty Markvartic Libora Kunteho byla plošina v době pádu značně přetížená. „Došlo k porušení provozního řádu, který tam je vyvěšený, a došlo k obrovskému přetížení té konstrukce," uvedl podle ČTK.

Pro rodiče a blízké dětí z tábora zřídila policie krizovou linku. Pro bližší informace mohou volat na telefonní číslo 974 422 012.