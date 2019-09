I když někteří kritizují záběry na facebooku jako hyenismus, jiní jsou pro to, aby se taková videa či fotky vysílaly do éteru.

„Jedině reálný pohled na takovou hrůzu dokáže, aby se člověk zamyslel nad chováním svým nebo ostatních,“ míní jeden z komentářů.

Stejného názoru je David Nocar, velitel hasičů ze Špindlerova Mlýna, kteří společně s profesionály z Vrchlabí operovali na místě.

„Video jsme zveřejnili jako ponaučení, jak se u takové nehody chovat, jak postupovat. Navíc, pokud někoho donutí sundat občas nohu z plynu, splnilo svůj účel,“ míní muž, který působí zároveň v posttraumatickém týmu hasičského sboru kraje. Pomáhá tak na místě neštěstí pozůstalým i svým kolegům. Ti zatím jeho pomoc nevyhledali, ale vždy po tragických událostech dorazí na směnu krajský psycholog, aby s muži provedl rozbor zásahu.

„Je to silnice, po které jezdím téměř každý den se svými dětmi. Kdyby se to stalo o tři minuty později, tak mohl srazit moje rodiče,“ vrací se Nocar ve vzpomínkách k sobotnímu neštěstí.

Co se odehrává v hlavě hasiče, který přispěchá zachránit lidské životy a přitom se potkává se smrtí a nebo jen mnohdy bezmocně přihlíží, jak mu před očima uniká lidský život? Dá se vůbec na takovou situaci připravit?

Nejtragičtější nehoda od začátku roku

„Nedá, to nejde, to člověk musí zažít,“ dělí se s námi Nocar o své zkušenosti. Tvrďáci prý často říkají, že je nic nerozhází a pak se sesypou, a kluci, kteří se takové situace obávají, to všechno vydrží. „Ještě se mi nestalo, že by hasič zásah psychicky neunesl,“ povídá si s námi a zdůrazňuje, že největší riziko psychického tlaku hrozí u nehod, kde jsou zraněny nebo usmrceny malé děti a nebo rodinní příslušníci.

Na nějaké pocity ale při výjezdu není čas. Všechno je automatické, vychází z výcviku. Ten u profesionálních hasičů probíhá každou směnu formou třináctihodinového vzdělávání a školení. Dobrovolní hasiči se školí povinně osm hodin měsíčně, navíc muži v odborných funkcích prochází školením u profesionálních hasičů dvakrát ročně.

Jan Březina, velitel zasahující směny A profesionálních hasičů z Vrchlabí, se už nechce k události vracet. Byla to ve zdejším regionu nejtragičtější nehoda od začátku roku.

„Základní je zajistit zraněné, ošetřit, postarat se o únik provozních kapalin a další věci,“ komentuje průběh zásahu s tím, že zraněným by měli pomoci i lidé, kteří u nehody zastaví.