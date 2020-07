Po pátečních problémech na tuzemských drahách komplikuje provoz další porucha trakčního vedení. Provoz je zastaven na vytíženém koridorovém úseku mezi Prahou-Radotínem a Dobřichovicemi.

CityElefant na lince S7 v Dobřichovicích. | Foto: Zdopravy.cz / Jan Sůra

K poruše došlo v Radotíně už včera pozdě večer, kdy strojvedoucí ČD Cargo nerespektoval návěst a strhl vedení, do kterého následně najel CityElefant Českých drah. Na jedné koleji byla plánovaná výluka kvůli modernizaci tratě, provoz je tak zastaven. „Pracuje se na odstranění, věříme, že do poledne by mohla být trať opět průjezdná,“ řekla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.