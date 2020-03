„V péči zdravotníků skončil řidič kamionu, který byl se středně těžkým zraněním letecky transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Ve vlaku se lehce zranila jedna osoba, kterou záchranáři převezli k dovyšetření na urgentní příjem Nemocnice Havlíčkův Brod,“ informoval mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Janáček. Lehce zraněnou osobou je průvodčí, se kterou cestovali čtyři lidé. Ti jsou všichni v pořádku.

Řidič zřejmě přehlédl výstražná světla

Provoz na trati byl zcela zastaven. „Vlak jel směrem Hlinsko – Chotěboř. Jednalo se o osobní vlak se dvěma vagony. Jeden vagon vykolejil. Kamion zůstal po nárazu na železničním svršku. Řidič kamionu zřejmě přehlédl výstražné světelné zařízení na železničním přejezdu a vjel na koleje v době, kdy tudy projížděl vlak,“ popsala nehodu policejní mluvčí Dana Čírtková.

Škodu předběžně odhadli na jeden a půl milionu korun. „Provoz na hlavních silničních tazích tato nehoda nijak neovlivnila, neboť se stala na přejezdu, který leží na místní a účelové komunikaci,“ doplnila Čírtková.

Omezení na trati by mohly trvat celý den. „Vzhledem k tomu, že tam došlo k vykolejení vlaku, tak předpokládám, že omezení bude na delší dobu, možná v průběhu celého dne. V tuto chvíli tam probíhá šetření a bude tam probíhat odstraňování následků. Zatím nemám informaci o tom, že by tam byl nějaký výhled, kdy by mohl být provoz obnovený,“ oznámil Martin Drápal, mluvčí drážní inspekce.

„Při nehodě došlo k proražení nádrže kamionu. Do půdy uniklo dvě stě litrů nafty. Velitel zásahu si na místo vyžádal chemický kontejner ze stanice profesionálních hasičů v Havlíčkově Brodě,“ dodala mluvčí hasičů Petra Musilová.