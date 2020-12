Týkalo se to například i rychlíků mezi pražským hlavním nádražím a Poděbrady nebo Kutnou Horou. Podle webu Českých drah Trvala mimořádná událost zhruba do 9. hodin.

? V důsledku silného větru došlo na odstavném nádraží #CeskeDrahy Praha-Jih k pádu trakčního vedení. Nevyjedou některé dálkové i osobní vlaky v okolí @PrahaEU. Na odstranění závady pracuje pohotovostní četa. Cestujícím se omlouváme za komplikace. #vitr #komplikace — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) December 7, 2020

Porucha trakčního vedení se stala kolem 04.30, způsobil ji silný vítr. "Omezení se dotkne vlaků dálkové a především regionální dopravy v okolí Prahy, které jsou vedeny převážně elektrickými jednotkami CityElefant. V okolí Prahy tak nevyjedou vybrané dálkové a osobní vlaky. Na odstranění závady pracujeme," uvedl mluvčí ČD Robert Pagan.

Pražská integrovaná doprava uvedla, že nevyjelo například několik spojů mezi Prahou a Českým Brodem, nejely ani vlaky z Masarykova nádraží do Kralup a z hlavního nádraží do Berouna nebo do Benešova u Prahy. Některé rychlíky pak mohou mít zpoždění i více než hodinu.