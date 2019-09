V druhém voze soupravy totiž cestovala maminka se dvěma dětmi: holčičkou ve věku necelých 3 let a jejím mladším sourozencem, který byl v kočárku. "Po zastavení vlaku se jí nepodařilo otevřít dveře vozu ihned po zastavení, ale až po nějaké chvíli. Poté pomohla vysednout na nástupiště tříletému děvčátku a otočila se, aby mohla vyjet i s kočárkem. Dveře soupravy se ovšem právě v tuto chvíli zavřely a vlak se rozjel," uvedl Pavel Janík, I. zástupce ředitele MP Zlín.

Vyděšená dívenka, která zůstala sama na nástupišti, se rozběhla a několik metrů běžela za jedoucí soupravou, která ujížděla i s její maminkou uvnitř. "V tomtéž okamžiku fantasticky zareagovala starší žena, která čekala na svůj spoj na blízké zastávce MHD. Když spatřila, co se stalo, ani na okamžik nezaváhala, rozběhla se k nebohému děvčátku a to ihned vzala do náruče, aby je ochránila," popsal dramatickou událost Pavel Janík.

Děsuplné chvíle však prožívala také maminka holčičky, která se nacházela v jedoucím vlaku. Ihned po rozjetí dávala signál k zastavení, který ale neslouží jako nouzová brzda, ale jako signál strojvedoucímu pro zastavení v zastávkách, kde vlak zastavuje pouze na znamení.

"Poté žena kontaktovala průvodčí, která po příjezdu soupravy do stanice Zlín – střed vytočila tísňovou linku 156. Od události uplynulo v té době již dlouhých 7 minut. Městská policie ihned vyslala na zastávku v Prštném nejbližší hlídku, která se shodou okolností nacházela poblíž a na místo přijela během několika desítek sekund. Zde strážník zjistil, že holčička je v pořádku a nachází se v péči několika žen, které se jí mezitím ujaly," informoval Pavel Janík.

Ve správný okamžik na správném místě

Vystrašené a plakající děvčátko dostalo od hlídky MP Zlín plyšového medvídka a následně ji v doprovodu jedné z přítomných žen strážníci převezli za maminkou do stanice Zlín – střed.

Další šetření události, při kterém bude nutno odpovědět na otázku, jak se mohl vlak rozjet, když cestující stále vysedali, si převzala Policie ČR ve Zlíně. "Závěrem nezbývá než poděkovat za okamžitou reakci ženám, které se nacházely ve správný okamžik na správném místě a přispěchaly vyděšenému děvčátku na pomoc. Díky takovým lidem je svět v našem okolí stále dobrým místem k životu," dodal Pavel Janík.