K mimořádné události došlo ráno v půl šesté, kdy trakční vedení strhla lokomotiva Siemens Vectron v čele vlaku RegioJetu. Šlo o vlak RJ1031, který nakonec místo opustil kvůli mimořádnosti se zpožděním 237 minut. Podle RegioJetu ale nešlo o chybu strojvedoucího, ale závadu Správy železnic, kdy lokomotiva vjela do prověšeného trakčního vedení. „Událost se nyní vyšetřuje,“ řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Cestující dostanou kompenzace

„Podle dostupných informací i výpovědi strojvedoucího bylo s největší pravděpodobností příčinou prověšené trakční vedení u Vítkovského tunelu, do kterého vjel náš spoj RJ1031 na odjezdu z Prahy do Budapešti. Trakční vedení silně poničilo sběrač lokomotivy. Zatím to nevypadá, že by byla jakákoli závada na lokomotivě nebo obsluze vlaku, která by měla podíl na vzniku mimořádné události. Spoj odjížděl naprosto standardně z pražského hlavního nádraží. Cestujícím se za vzniklé komplikace omlouváme a budeme jim z důvodu zpoždění kompenzovat jízdné. Spoj je aktuálně již na cestě s náhradní lokomotivou,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Událost výrazně zkomplikovala provoz ve chvíli, kdy dochází nejen k odjezdu první ranní špičky z Prahy, ale i navážení dalších souprav pro odjezd. České dráhy musely podle svých stránek řadu spojů zrušit. Jiné jely s velkým zpožděním přes Vršovice a Běchovice dál na Kolín. Bez omezení probíhal jen provoz vlaků s dieselovým pohonem.

Ranní incident na velmi vytíženém úseku bude komplikovat provoz po celý den, některé vlaky jsou již odřeknuty.

Poruchy trakčního vedení kvůli stržení troleje strojvedoucím jsou v poslední době poměrně časté. V pátek takto chyba strojvedoucího zablokovala na několik hodin provoz mezi Brnem a Břeclaví. V červenci několikrát stržené vedené blokovalo provoz trati z Prahy do Berouna.