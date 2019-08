Hned dvakrát sedal v pondělí odpoledne u Děčína záchranářský vrtulník. Žlutá helikoptéra vzlétala poprvé z Ústí nad Labem kolem 14. hodiny odpolední k muži, který utrpěl v areálu firmy v Děčínské ulici úraz.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Zbranek

„Muže transportovala sanitka s vážným zraněním do ústeckého traumacentra,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Vrtulník hned poté pokračoval do Hřenska, kde německého turistu tou dobou bodla vosa a došlo u něj k alergické reakci. „Po primárním zaléčení byl muž předán pozemní posádce, která jej transportovala na internu do Děčína,“ doplnil mluvčí.