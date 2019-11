Nebezpečí z unikajících škodlivin z areálu provozu společnosti Purum v Hamru na Jezeře již pominulo. Prostor si tak během středy prohlédli policisté, kteří mimo jiné odebrali vzorky chemikálií pro své další šetření. Následně povolili zástupcům firmy vrátit se do závodu. Jak sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková, ve středu odpoledne pak ukončil činnost krizový štáb. Policejní hlídky, které střežily prostor kolem firmy, byly odvolané.

V úterý krátce po desáté hodině vyjížděli hasiči do Hamru na Jezeře, kde ve firmě, zabývající se likvidací nebezpečného odpadu, došlo při pracovní činnosti k úniku nebezpečných látek do ovzduší. | Foto: HZS LK / Lucie Hložková

„Odpověď na otázku, co se přesně ve firmě stalo, zatím neznáme, ale případu se velmi pečlivě a intenzivně věnujeme,“ prohlásila Ivana Baláková. Podle ní kriminalisté už od úterý provádějí úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti s trestní sazbou do pěti let odnětí svobody. Zjišťují potřebné podklady včetně výslechů přímých svědků události i dalších důležitých osob, které mají k případu co říci. „Fáze tohoto prověřování bude pravděpodobně trvat delší dobu, protože na výsledky rozboru odebraných vzorků chemikálií a na znalecké posudky budeme čekat týdny a možná i měsíce,“ řekla Baláková.