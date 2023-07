U tonoucího dítěte zasahovali záchranáři v bazénu wellness centra v Bruntále. Čtyřletého chlapce převážel vrtulník ve vážném stavu do nemocnice v Ostravě.

Dítě bylo zřejmě několik minut pod vodou, než jej vytáhli. Při příjezdu záchranářů byl hoch v přímém ohrožení života.

Informaci o tonoucím dítěti přijali na operačním středisku v pondělí 17. července před sedmou hodinou. Na pomoc byla ihned vyslána lékařské posádka a následně také vrtulník letecké záchranné služby.

„Čtyřletý chlapec měl být podle informací, které mají záchranáři k dispozici, několik minut pod hladinou, než byl z vody vytažen. V době příjezdu posádek ZZS jevil známky poruchy vědomí, jeho dýchání selhávalo a byl v přímém ohrožení života. Záchranáři zajistili vstup do kostní dřeně, zahájili podávání léků a infusních roztoků. Lékař provedl intubaci dýchacích cest pacienta a připojil jej k přístrojem řízenému dýchání. Vrtulník dítě přepravil do ostravské Fakultní nemocnice, kde byl ve velmi vážném stavu předán do péče lékařů urgentního příjmu,“ popsal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.