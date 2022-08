VIDEO: Dítě spadlo do vody ze šesti metrů. Už bylo bezvládné, popsal zachránce

Dvouletý capart spadl v pátek odpoledne naproti chrudimské Komerční bance ze šestimetrové výšky do řeky Chrudimky. Nebýt okamžité reakce náhodného kolemjdoucího, za pár minut by se utopil. Pan Petr byl naštěstí na krátké procházce se synem své přítelkyně. „Zastavili jsme se a pozorovali kachny na vodě. A potom jsem zahlédl něco, co připomínalo dítě,“ uvedl.

Zachránce neváhal a skočil z mostu do řeky Chrudimky. Kriminalisté zjišťují, jak se dítě do vody dostalo | Video: Romana Netolická