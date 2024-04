/VIDEO, FOTO/ Z vysoké opěrné zdi na hlavním nádraží v Praze spadl v neděli asi padesátiletý muž a vážně se zranil. Na místě zasahovala rychlá záchranná služba, Správa železnic musela dočasně přerušit provoz směrem na stanice Praha-Smíchov a Praha-Vršovice.

Z vysoké opěrné zdi na hlavním nádraží v Praze spadl v neděli asi padesátiletý muž a vážně se zranil. | Video: Deník/Radek Cihla

Na místo se podle mluvčí pražské záchranky Jany Poštové dostavila kompletní posádka včetně lékaře a inspektora. „Muž utrpěl vážná poranění po celém těle, zejména v oblasti hlavy, pánve a končetin. Záchranáři jej na místě uvedli do umělého spánku a poté převezli do jednoho z pražských traumacenter,“ uvedla Poštová s tím, že stav muže je velmi vážný.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Incident zkomplikoval provoz na trati z Hlavního nádraží na Smíchov a do Vršovic. Provoz byl dočasně omezen, k částečnému obnovení došlo před polednem. Lidé museli namísto vlaků použít městskou hromadnou dopravu.

Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se naštěstí nepotvrdilo, že by muže po pádu srazil vlak. „Dostali jsme oznámení o pádu osoby z vysoké opěrné zdi na hlavním nádraží. Naštěstí se nepotvrdilo, že by spadl do kolejiště, k pádu došlo poblíž tunelu u stanice. Do péče si jej převzali záchranáři, my budeme nadále vyšetřovat příčiny incidentu,“ sdělila Kropáčová.

Policii o incidentu informoval strojvedoucí projíždějícího vlaku.