Tragická nehoda za Náměští: Řidič byl zfetovaný, spolujezdec na místě zemřel

K tragické nehodě došlo v sobotu ráno na Třebíčsku. Řidič pod vlivem alkoholu při nájezdu do zatáčky vyjel s autem mimo silnici, narazil do svodidel a dále do dvou stromů. Poté skončil pod mezí.

K tragické nehodě došlo v sobotu ráno na Třebíčsku. | Foto: PČR