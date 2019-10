Tentokrát tísňová linka profesionálních hasičů přijala informaci o zřícení horolezce. Že to vypadá na pernou akci, napovídal už aktuální čas: 21.42 hodin. Dávno po setmění. A k tomu ještě poměrně intenzivně pršelo! Prvotní informace zmiňovala asi dvacetimetrový pád muže na laně s následným chvilkovým bezvědomím. Zraněný měl štěstí v tom, že na místě bylo horolezců více. Několik jich k němu slanilo a poskytovali první pomoc podle telefonických pokynů operátorky záchranné služby.

Patnáct minut po ohlášení dorazila na místo první jednotka hasičů, informoval ve středu mluvčí krajského hasičského sboru Petr Svoboda. S tím, že operační důstojník vyslal do akce jednotky profesionálů ze stanic v Berouně i v Řevnicích. Z ruzyňské základny současně vzlétl stroj s volacím znakem Kryštof 01 – vrtulník policejní letky se záchranářskou posádkou na palubě.

Hasiči s lezeckou specializací také slanili na dno částečně zatopeného lomu a zapojili se do poskytování pomoci. Velké plus přinesl příjezd správce, který otevřel spojovací štolu ze sousedního lomu. To přístup ke zraněnému výrazně usnadnilo. Stometrovou štolou byl pak pacient, stabilizovaný v transportních nosítkách, přenesen k sanitce řevnické záchranky Trans Hospital plus. Ta ho pak po důkladnějším ošetření převezla k připravené helikoptéře.

„Pro všechny záchranáře byl zásah velice náročný, protože se se odehrával ve tmě a za poměrně silného deště; navíc se většina z nich musela po pás brodit ve vodě,“ přiblížil Svoboda podmínky na místě akce. O okolnosti události se již od noci zajímají policisté.