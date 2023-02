Záchranáři potřebovali zachránit. Sanitka zapadla na běžkařské trase do sněhu

/FOTOGALERIE/ Výjezd zdravotnických záchranářů ke zraněnému běžkaři na běžkařskou trasu u Jamného nad Orlicí na Orlickoústecku nedopadl zcela podle plánu. Sanitka, která mu jela vstříc, zapadla na poli do sněhu a museli jí tak přijet na pomoc hasiči. Ti společně se zdravotnickými záchranáři poté, co jiným způsobem zajistili odvoz pacienta do nemocnice, vzali lopaty "do teplých" a sanitku ze sněhového krunýře vlastními silami vyprostili.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Sanitka zapadla u Jamného na běžkařské trase do sněhu | Foto: ZZS PK