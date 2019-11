Po osmé hodině byl operačnímu středisku v Ostravě nahlášen pád z výšky v obci Třemešná. Na pomoc vyjely týmy z krnovské základny ZZS MSK.

"Pětatřicetiletý muž měl podle informací záchranářů spadnout ze střechy domu, z výšky okolo čtyř metrů. Pacient byl po dopadu na betonový podklad v bezvědomí a ohrožení života," uvedl tiskový mluvčí ZZS MSK Lukáš Humpl s tím, že zasahující lékaři vyslovili podezření na poranění mozku.

"Muž byl zajištěn krčním límcem, pomocí scoop rámu uložen do vakuové matrace, týmy ZZS podaly potřebné léky a připravily jej k transportu do zdravotnického zařízení. Předán byl do další péče lékařů urgentního příjmu Fakultní nemocnice Ostrava," dodal Humpl.