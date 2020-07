Další články o tragické nehodě vlaků najdete ZDE

„Slyšeli jsme houkání vlaku a za dvě vteřiny přišla ohromná rána. Jako když něco vybuchne. Že by do sebe nabouraly dva vlaky, to nás v té chvíli vůbec nenapadlo,“ líčí majitel Ski areálu Pod nádražím v Perninku. Ihned naskočil na čtyřkolku, kterou musel nechat čtyři sta metrů před místem nehody, kam se dostal pěšky se po kolejích.

„V prvním vlaku jsem viděl lidi, kteří se v šoku potáceli ven, byl slyšet křik a úpění dalších. Ve vlaku to byl děsný pohled, jeden muž měl naprosto rozbitý obličej, vyvedl jsem ven průvodčí, která byla úplně mimo a pomáhal dalším. Ten vlak byl pořád nastartovaný, bál jsem se, že to chytne,“ povzdechl si Rudolf Holý.

Stačila minuta

V druhém vlaku se snažil pomoci muži, který měl nohu zaklíněnou v kabině.

„Nedaly se otevřít dveře, bylo tam šero. Zavolal jsem dolů, ať přinesou sekeru, volal jsem horské službě, ta už to věděla a přijeli i perninští policisté. Všechny jsme vyváděli ven a odnášeli pryč. To už přijeli i hasiči a lítaly helikoptéry, všechno se dalo do pohybu. Tak jsem ještě doběhl pro čtyřkolku a odvezl paní s dítětem,“ nerad vzpomíná na otřesné zážitky Rudolf Holý.

„Něco takového jsme ještě nezažil. Přitom stačila ta minuta a nic by se nestalo,“ dodává.

Tragická nehoda u Perninku na Karlovarsku si v úterý odpoledne vyžádala dva lidské životy a 24 zraněných. Střet podle Drážní inspekce zavinil lidský faktor, jeden ze strojvůdců měl vyjet ze stanice předčasně. Policie ho zadržela pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení.