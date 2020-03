„Řidič náklaďáku jel po Brněnské ulici směrem pod železniční viadukt. Přitom zapomněl na to, že má vysunuté hydraulické rameno sloužící k natahování kontejnerů na podvozek auta,“ informoval ve čtvrtek ráno policejní mluvčí Petr Zámečník.

Zvednuté rameno narazilo do konstrukce mostu, pod nímž zůstal kamion uvězněný. „Řidič náklaďáku doplatil na to, že nebyl připoután bezpečnostním pásem a prudké zastavení jej vymrštilo hlavou na přední sklo. Se zraněnou hlavou skončil následně v péči zdravotníků, kteří jej odvezli do nemocnice,“ upozornil policejní mluvčí.

Tato událost podle něj dokazuje, že používání bezpečnostních pásů má význam a to také u řidičů nákladních aut. „V případě použití bezpečnostního pásu je předpoklad, že by řidič z nehody odešel nezraněn,“ dodal Zámečník.