Překročená rychlost

K nehodě došlo 8. března kolem 17 hodin v Závodní ulici. Na silnici v té době probíhaly stavební práce a vozidla místem projížděla po tramvajovém kolejišti. Obžalovaná měla na tachometru přibližně 73 kilometrů v hodině, čímž výrazně překročila povolenou padesátikilometrovou rychlost.

„Nevěnovala náležitou pozornost situaci v silničním provozu a jela nepřiměřenou a nedovolenou rychlostí. V důsledku toho nestačila zastavit své vozidlo před chodcem a pravou přední částí do něj narazila,“ uvedl státní zástupce.

Vážná zranění

Sražený muž utrpěl velmi závažná poranění. „Zasahující lékař u něj při prvotním vyšetření zjistil život ohrožující poranění v oblasti hlavy, hrudníku a horní končetiny. Stav vyžadoval uvedení do umělého spánku, zajištění dýchacích cest a převedení na přístrojem řízenou ventilaci," řekl Deníku po nehodě mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Chodec naštěstí přežil, léčil se několik měsíců, má ale trvalé následky. Musel opustit zaměstnání, pohybuje se s pomocí hole. Nyní je v invalidním důchodu, který představuje jeho jediný příjem. Zdravotní problémy psychického charakteru má i řidička.

Odškodné

Před zahájením čtvrtečního jednání se ukázalo, že zraněný muž nemá dostatečně vyčíslenou náhradu škody, kterou požaduje. Vzápětí došlo k nezvyklé situaci, kdy se obhájce řidičky nabídl, že mu pomůže v jednání s pojišťovnou jeho klientky i s vyřizováním nezbytných formalit.

Žena čelí žalobě z těžkého ublížení z nedbalosti, na který zákon pamatuji trestem od šesti měsíců do čtyř let. Soud by ale mohl rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání. Řidička se přiznala, projevila lítost, řeší odškodnění zraněného muže a je ochotna složit peníze na fond obětem trestných činů. Jak ve čtvrtek zaznělo, nemá ani problém se na určitou dobu zavázat, že nebude řídit motorová vozidla. Jednání bude pokračovat v květnu.